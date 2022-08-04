Konyaspor, Vaduz deplasmanında 88'de beraberliği kaptı! Tur rövanşa kaldı...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında arabam.com Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz'u konuk etti. 2. Ön Eleme Turu'nda BATE Borisov'u eleyen yeşil - beyazlılar, rakibi karşısında birçok gol pozisyonuna girse de mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Rheinpark Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip, 72. dakikada Sasere ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, 88. dakikada Muhammet Demir ile eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, rövanş öncesi umutlarını Türkiye'ye taşıdı.

Eşleşmenin rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Vaduz takımını geçerse UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

