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Konyaspor, Vaduz deplasmanında 88'de beraberliği kaptı! Tur rövanşa kaldı...

04.08.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Liechtenstein temsilcisi Vaduz ile karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca birçok pozisyon yakalayan yeşil - beyazlılar, 72. dakikada Sasere'nin golüne engel olamadı ancak 88. dakikada Muhammet Demir'in golüyle eşitliği yakaladı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 3. Ön Eleme Turu'na BATE Borisov'u eleyerek gelen Konyaspor, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan rövanşta tur arayacak.

Konyaspor, Vaduz deplasmanında 88'de beraberliği kaptı! Tur rövanşa kaldı...

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında arabam.com Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz'u konuk etti. 2. Ön Eleme Turu'nda BATE Borisov'u eleyen yeşil - beyazlılar, rakibi karşısında birçok gol pozisyonuna girse de mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

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Rheinpark Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekip, 72. dakikada Sasere ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, 88. dakikada Muhammet Demir ile eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, rövanş öncesi umutlarını Türkiye'ye taşıdı.

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Eşleşmenin rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Yeşil-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Vaduz takımını geçerse UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Konyaspor Vaduz uefa konferans ligi
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