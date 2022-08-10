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Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

10.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Vaduz bu maçı için geri sayım devam ediyor. Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor, 1-1'lik ilk maçın rövanşında Vaduz ile kozlarını paylaşacak. Bu hafta UEFA Avrupa Konferans liginde oynanacak maç öncesi birçok vatandaş karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde...

Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Konyaspor perşembe akşamı Vaduz ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtan deplasmanda 1-1'lik skorla ayrılan Konyaspor, kendi sahasında kazanıp play-off turuna yükselmek istiyor. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirisiniz.

konyaspor

KONYASPOR - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında, 11 Ağustos Perşembe günü Vaduz ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Vaduz
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