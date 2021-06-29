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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

29.06.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İki orta saha, 2 kanat ve 1 forvet oyuncusu transfer etmek istiyoruz" - "Gönül istiyor ki her zaman kendi oyuncularımızı oynatalım. Türk oyuncularımız direkt olarak oynayabilecek durumda olsa zaten bizim tercihimiz her zaman onlar olur. Ama bunun bir sayısal dayatma olarak bize işaret edilmesine karşıyım"

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Konya ekibi, kulübün Kayacık Tesisleri'nde 2021-2022 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesinde takımla toplantı yapan teknik direktör İlhan Palut, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk antrenmanına 19 oyuncu ile çıktıklarını söyledi.

Antrenmanda altyapıdan da oyuncuların bulunduğu ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Kampımızın 2. etabına kadar ideal kadromuzu oluşturmayı düşünüyoruz. Beş milli oyuncumuz şu anda izinli. Transfer süreci de devam ediyor. Mutlaka oradan da aramıza katılan oyuncular olacaktır. Temmuz ayının 18'ine kadar tesislerimizde çalışacağız. 19 ve 20 Temmuz’da izinli olacağız. 21 Temmuz’da da Erzurum kampına başlayacağız ve 2 Ağustos’a kadar sürecek. Burada 4 hazırlık maçı planlıyoruz. Daha sonra tekrar verilecek 2 günlük iznin ardından Konya’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Palut, şöyle devam etti:

"İki orta saha, 2 kanat ve 1 forvet oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Tabii ki bu oyuncular arasında Türk statüsünde oynaması gereken oyuncular da olacak. Çünkü bu sene 8+3 kuralı var. Bu demek değil ki 3 Türk oyuncu bizim için yeterli olacaktır. Mutlaka arkada alternatiflerini de hazır bulundurmak zorundayız. Şu anda transferdeki hedef sayımız 5. Ama Türk oyuncu rotasyonumuzu artırma anlamında da aramıza ileriye dönük, gelişime açık, genç Türk oyuncuları da takımımıza kazandırabiliriz."

- "Yabancı oyuncunun sayısal dayatma olarak bize işaret edilmesine karşıyım"

Palut, bir gazetecinin Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı futbolcu kararıyla ilgili sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Negatif. Özellikle bu artı konusu son derece negatif. 8+3, ya 10 olsaydı ya da 12+0 olsaydı, 10+0 olsaydı. Sonuç olarak bizim için şu durum var; çok iyi çalışan bir yabancı oyuncu var elinizde. Antrenmanlarda tüm istediklerinizi yapıyor. Ama sadece pasaportu dolayısıyla adama 'sen otur' diyorsunuz. Onun için hazır olmayan belki bir yerli oyuncumuz var. Kontenjanı doldurma adına ona bir görev vermek durumunda kalabiliyorsunuz. Gönül istiyor ki her zaman kendi oyuncularımızı oynatalım. Türk oyuncularımız direkt olarak oynayabilecek durumda olsa zaten bizim tercihimiz her zaman onlar olur. Ama bunun bir sayısal dayatma olarak bize işaret edilmesine karşıyım. Ama artık bu karar alındı. Bu sadece Konyaspor için değil bütün takımlar için geçerli bir uygulama olacak. Biz de hem mevcut oyuncularımız, hem gençlerimiz, hem de transferde ulaşabileceğimiz Türk oyuncularla buna uygun, bu kısıtlamada bizi zor durumda bırakmayacak bir kadro için çalışmalarımızı yapıyoruz."

- Antrenman

Yeşil-beyazlı ekip, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Daha sonra 3 grupta 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, açma germe hareketleriyle sona erdi.

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