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Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

KONYA HABERLERİ  | 27.05.2020 19:00 | Son Güncelleme

Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

İttifak Holding Konyaspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İttifak Holding Konyaspor A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

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