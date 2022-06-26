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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

26.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarının birinci etap kampını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bu antrenmanla Konya’daki birinci etap kampını tamamlayan Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıklarına yarın Erzurum’da başlayacak.

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