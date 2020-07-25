Kooperatifçilik Otobüsü Arguvan’da üreticilerle buluştu

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen ’Kooperatifçilik Otobüsü’ Malatya’nın Arguvan ilçesinde üreticiler ile buluştu.

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda da bir panel düzenlendi. Bir sunum ile kooperatifçilik anlatıldı.

Programa, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz, , Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Ticaret Uzmanı Ferhat Dağ, ticaret uzmanları İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Aktan Güler, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkılma Kooperatifi Başkanı Süleyman Sırı Yücel, daire amirleri, kadın girişimciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda, özellikle yerel ürünlerin kooperatif kanalıyla yetiştirilip daha kolay satışa sunulması, hanımların ürünlerini satabileceği alanlar oluşturulması gibi konular anlatıldı.

Kooperatifçiliğin her sektörde yaygınlaşması gerektiğinin dile getirildiği programda, özellikle kadınların kooperatif kurarak üretime katkıda bulunmaları gerektiği aktarıldı.

