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Kooperatifle güçlerini birleştiren kadınlar yöresel ürünlere değer katıyor

31.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Suluova ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri su böreği, mantı, reçel, sirke, erişte gibi yöresel ürünleri ülkenin dört bir yanına gönderiyor - Kooperatif başkanı Canan Bağcı Oral: - "Şimdi 10 üyemiz, ayrıca 6 çalışanımız var. Önümüzdeki günlerde zincir marketlere de satışlarımız başlayacak"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, ürettikleri yöresel ürünlerin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Ürettikleri yöresel ve doğal ürünleri Türkiye'ye tanıtmak, bu ürünleri ekonomik değere dönüştürmek amacıyla 7 kadın, yaklaşık bir yıl önce Canan Bağcı Oral öncülüğünde "Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi"ni kurdu.

Elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlayan girişimci kadınlar, oluşturdukları atölyede ürettikleri yöresel ürünleri ilçe merkezindeki şubelerinde ve restoranda satışa sunmanın yanı sıra internet üzerinden ve telefonla sipariş alarak tüketiciye ulaştırıyor.

Kooperatifle güçlerine güç katan kadınlar birlikte üretim yapmanın, kendi işlerinin patronu olmanın ve aile bütçesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Zincir marketlere satışlarımız başlayacak"

Kooperatif başkanı Canan Bağcı Oral, AA muhabirine, su böreği, mantı, reçel, sirke ve salça ürettiklerini, zaman zaman da erişte, gözleme ve katmer yaptıklarını söyledi.

Kooperatifte çalışan kadınların çok mutlu olduğunu dile getiren Oral, "Kaymakamlığımızın destekleriyle yöresel ürünlerin değerini artırmak ve kadınların aile bütçesine katkı sağlaması için kooperatifimizi kurduk. Şimdi 10 üyemiz, ayrıca 6 çalışanımız var. Önümüzdeki günlerde zincir marketlere de satışlarımız başlayacak." dedi.

Oral, kadınların mutlaka üretimde olması gerektiğini ifade ederek, "Kooperatifçiliğin bu noktada çok faydası var, kadınlar güçlerini birleştirerek üretiyorlar. Kadınlar burada üreterek mutlu oluyor. Burada bütün kadınların aynı duyguyla yola devam etmesi gerekiyor, biz de öyle yapıyoruz." diye konuştu.

- "Hayalimiz bu yıl 30 kadına istihdam sağlamak"

Kooperatifte ev ortamı gibi çalıştıklarını, evde oturmaktansa çalışmanın çok daha güzel olduğunu vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Hayalimiz bu yıl 30 kadına istihdam sağlamak. Kadınlar burada üretime katkı sağlıyorlar hem de sosyal hayatın içindeler. Biz istedikten sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yok. Kadınlar hayallerinin peşinden gitsin ve üretsinler. Bunun mutluluğu paha biçilemez."

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