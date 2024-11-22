Kopa Trophy ödülü nedir? 2024'te Kopa Trophy ödülünü kim kazandı?

France Football tarafından dağıtılan ve eski Ballon d'Or kazananlarının yer aldığı bir jüri takımı tarafından oylanan Kopa Trophy ödülü 2018 senesinden beri verilir. İlgili ödül için belirlenen adaylar 21 yaş altı başarılı futbolcuları içerir. Takdim edileceği senede en yüksek performansı sergileyen oyuncuya verilen ödül ilk defa Kylian Mbappe tarafından alınmıştır. 2024 yılındaysa Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen genç ve başarılı oyuncular arasında ise Lamine Yamal ile Arda Güler gibi isimler sıralanır.

Kopa Trophy ödülü nedir?

Ballon d'Or ile ortak olarak düzenlenen bir törenle verilen Kopa Trophy ödülü, dünya çapında en başarılı performans sergileyen 21 yaş altı futbolcuya sunulur. Ödülün verilmesinden sorumlu olan dernek France Football olarak bilinir. Adını Fransız futbolcu Raymond Kopa'dan alan ödülün kazananı, eski Ballon d'Or şampiyonlarını içeren bir jüri tarafından belirlenir.

2024 Kopa Trophy ödülü adayları kimlerdir?

France Football tarafından dağıtılan Kopa Trophy ödülünün 2024 senesindeki adayları yaygın olarak araştırılır. Bu kapsamda ilgili futbol ödülü için aday gösterilen genç oyuncuların isimleri, takımları ve yaşları şu şekilde sıralanabilir:

Pau Cubarsi (Barcelona, 17)

Arda Güler (Real Madrid, 19)

Karim Konate (Salzburg, 20)

Alejandro Garnacho (Manchester United, 20)

Kobbie Mainoo (Manchester United, 19)

Mathys Tel (Bayern Munich, 19)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-German, 18)

Joao Neves (Paris Saint-German, 19)

Lamine Yamal (Barcelona, 17)

Savinho (Manchester City, 20)

Yukarıda belirtilen aday listesiyle birlikte "2024'te Kopa Trophy ödülünü kim kazandı?" sorusu, "Lamine Yamal" şeklinde yanıtlanmalıdır. İlgili adaylar arasında ikincilik sırasına yerleşen oyuncuysa "Arda Güler" olmuştur. Bununla birlikte "Kobbie Mainoo" üçüncülüğe hak kazanırken, dördüncü olan futbolcu da "Savinho"dur.

"Pau Cubarsi"nin beşinci sırada yer aldığı sıralamada 2 adayın altıncılığı paylaştığı görülür. Bu oyuncular da "Alejandro Garnacho" ve "Joao Neves" olarak açıklanmalıdır. 2024 Kopa Trophy ödülü adayları arasında 3 puanla sonunculuğu paylaşan futbolcularsa "Mathys Tel", "Warren Zaire-Emery" ve "Karim Konate" şeklinde sıralanır.

Kopa Trophy kazananları kimlerdir?

Kopa Trophy ödülünün 21 yaş altındaki başarılı futbolculara 2018 senesinden beri verildiği bilinir. İlgili ödülü ilk olarak takdim edildiği tarihten itibaren hangi futbolcuların kazandığı ise şu şekilde listelenmelidir: