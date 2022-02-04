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Köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil direğe çarptı, bir çocuk yaralandı

04.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil direğe çarptı, bir çocuk yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde köpeğe vurmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda 52 KC 822 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Mehmet K. (58), Kavakdibi mevkisinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak amacıyla manevra yaptı.

Refüjdeki sinyalizasyon direğine çarpan araçta bulunan Abdullah Hakan K. (15) yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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