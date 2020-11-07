YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardı

Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

Samsun'daki yangında dumandan etkilenen kadın, hastaneye kaldırıldı - İtfaiye ekipleri, köpeği de yangından kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde yangın çıkan ve köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak'ta tek katlı müstakil evin ahşap çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının tüm evi sarması üzerine vatandaşların yardımı ile evden çıkartılan Z.H, bahçesinde bağlı halde bulunan köpeğini kurtarmak için yeniden alevlerin arasına girdi.

Çevredekilerin uyarmasına rağmen çıkmayan Z.H, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince baygın halde kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Z.H, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, köpeği de kurtardıktan sonra yangını yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Ünlü şefler Alpedo-Keravn’da
Ünlü şefler Alpedo-Keravn’da
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Samsun Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:06
Öğle
12:23
İkindi
15:05
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Medis Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'da Minibüs Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı
Samsun'da Minibüs Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 4 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.