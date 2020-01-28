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Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi sahiplerini bıçaklamaya kalktı.Alınan bilgilere göre, Zafer Mahallesi Egeli Sokak’ta gece saatlerinde köpekleri havlayan A.D.

Eskişehir’de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi sahiplerini bıçaklamaya kalktı.
Alınan bilgilere göre, Zafer Mahallesi Egeli Sokak’ta gece saatlerinde köpekleri havlayan A.D. (55) ve Z.D. (47) ile köpeğin sesinden rahatsız olan Ç.K. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında C.K., köpeğin sahiplerini bıçaklamaya kalktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda belirtilen bıçağı ele geçirdi. Gözaltına yapılan C.K.’nin hakkında ’Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar’ suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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Tepebasi
Günay Eczanesi
Odunpazari
Kerman Eczanesi
Odunpazari
Mutlu Eczanesi
Odunpazari
Süsler Eczanesi
Tepebasi
Sevcan Eczanesi
Odunpazari
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