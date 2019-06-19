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Köpeğine sokak kedisini böyle parçalattı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 19.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Adana’da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pitbull cinsi köpeğine bir sokak kedisini parçalattı. Bu anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Hayvanseverler şahsın yakalanması için karakola giderek şikayetçi oldu.

Köpeğine sokak kedisini böyle parçalattı!

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs pitbull cinsi köpeğine, bir sokak kedisini parçalattı. Bu anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaş, elindeki videoyu Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’ne (SOHAYKO) gönderdi.

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Bunun üzerine SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, konuyu Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Adana’daki dernek üyeleri de karakola giderek, şikayetçi oldu. Polis, daha önce de aynı mahallede yaklaşık 10 sokak hayvanını da aynı şekilde öldürdüğü iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Yasin Yılmaz, şahsın en yakın zamanda yakalanarak, cezalandırılacağını umut ettiklerini belirterek, "Kişiler, içlerindeki bastırılmış şiddet duygularını bu şekilde ortaya çıkarıyorlar. Bugün kedilere, köpeklere şiddet uygulayanlar, yarın bu şiddeti insanlara da uygulayacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana pitbull kedi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu adamı köpeklerin önüne atacan parçalasın
inşallah senin sonunda böyle olur
vay vicdansız insan silüetli insanlık dışı varlık vay
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