YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı jandarma kurtardı

Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı jandarma kurtardı

BARTIN HABERLERİ  | 05.11.2020 11:07 | Son Güncelleme

Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı jandarma kurtardı

Bartın'da, ormanlık alanda köpeklerden kaçarken dereye düşen karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Esbey köyünde oturan İbrahim Çakır, ormanlık alanda bir karacanın, kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken dereye düştüğünü gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, karacayı bulunduğu yerden çıkardı.

Üşümemesi için üzerine battaniye örttükleri hayvana su veren ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Köye gelen veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca, daha sonra doğaya salındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ercan Kesal: Olmasını arzuladım Ercan Kesal: Olmasını arzuladım
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret

Bartın Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:21
Öğle
12:39
İkindi
15:22
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Bartın Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Müge Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Türker Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tarihi Köprüyü Abdipaşa Belediyesi Onardı
Tarihi Köprüyü Abdipaşa Belediyesi Onardı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.