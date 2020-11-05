Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı jandarma kurtardı

Bartın'da, ormanlık alanda köpeklerden kaçarken dereye düşen karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Esbey köyünde oturan İbrahim Çakır, ormanlık alanda bir karacanın, kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken dereye düştüğünü gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri, karacayı bulunduğu yerden çıkardı.

Üşümemesi için üzerine battaniye örttükleri hayvana su veren ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Köye gelen veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca, daha sonra doğaya salındı.

