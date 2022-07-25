YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı

Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı

25.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı

Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı

Karaman'da kırsal alanda çoban köpeklerinin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı.

Merkeze bağlı Elmadağ köyünde kırsal alanda çalışan Hidayet Yılmaz ve Bayram Şahintaş kardeşler köpeklerin bir hayvanı kovaladığını fark etti.

Köpeklerin yanına giden kardeşler, köpeklerin kovaladığı hayvanın bir geyik yavrusu olduğunu gördü.

Geyik yavrusunu kurtararak köye getiren kardeşler, durumu köy muhtarı İbrahim Çoşkun'a anlattı.

Muhtar Çoşkun da yavruyu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Çoşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde dağlık alanda geyik popülasyonunun olduğunu söyledi.

Fakat ilk defa bir geyik yavrusunu bu kadar yakından gördüğünü ifade eden Çoşkun, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız geyik yavrusunu direkt muhtarlığa getirdiler. Köpekler kovalamış ama zarar verememişler. Hayvan çok korkmuş. Hemen durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğüne bildirdik. Yetkililer gelerek geyik yavrusunu alıp götürdüler. Gerekli bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak. Geyik yavrusunun durumunun iyi olmasına sevindik. Ben vatandaşlarıma duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum."

Köpeklerin kovaladığı geyik yavrusunu vatandaşlar kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandıAdana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldüMardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Karaman Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Çağrı Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Ermenek
Basak Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Pınar Eczanesi
Sariveliler
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.