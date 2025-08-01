Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atladı! Danimarka Temsilcisi Rakiplerini Geride Bıraktı!

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı: Kopenhag'ın Zaferi ve Diğer Sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvasında 2. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Gözler, Kopenhag'ın Kosova temsilcisi Drita ile oynadığı mücadeledeydi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Kopenhag, rövanş maçında da rakibine üstünlük sağlayarak tur atlamayı başardı. Maçın skoruna dair detaylı bilgi henüz gelmemiş olsa da, Danimarka ekibinin genel performansı ve turu garantilemesi, taraftarlarını sevince boğdu.

Kopenhag'ın yanı sıra, Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İrlanda ekibi Shelbourne'u toplamda 3-0'lık skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı. İsveç'in güçlü ekibi Malmö de Letonya temsilcisi RFS'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi yolculuğuna devam ediyor. Bulgaristan'dan Ludogorets, Kuzey Makedonya'dan Shkendija, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pafos, Macaristan'dan Ferencvaros, İskoçya'dan Rangers, Polonya'dan Lech Poznan ve Avusturya'dan Salzburg da rakiplerini mağlup ederek 3. eleme turuna yükselen diğer takımlar oldu.

Rangers-Panathinaikos eşleşmesi ise büyük bir heyecana sahne oldu. İlk maçı 2-0 kazanan Rangers, deplasmanda Panathinaikos ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Ancak, elenen Panathinaikos'u da önemli bir görev bekliyor. Yunanistan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibi Shakhtar ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Diğer dikkat çeken sonuçlar arasında, Dinamo Kiev'in Hamrun Spartans'ı, Kızılyıldız'ın Lincoln Red Imps'i ve Slovan Bratislava'nın Zrinjski'yi elemesi yer alıyor. Bu takımlar da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadelelerine devam edecekler.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları, Ağustos ayının ilk haftasında başlayacak. Kopenhag ve diğer tur atlayan takımlar, gruplara kalmak için daha da zorlu rakiplerle karşılaşacaklar. Bu turda alınacak sonuçlar, takımların Avrupa arenasında hangi seviyede yer alacağını belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu, sürpriz sonuçlara sahne olmazken, favori takımların çoğu bir üst tura yükselmeyi başardı. Kopenhag'ın tur atlaması, Danimarka futbolu için önemli bir başarı olarak kabul edilirken, gözler 3. eleme turu maçlarına çevrildi.