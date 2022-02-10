Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köprünün demir korkuluklarını çaldığı öne sürülen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Saçak beldesi Yalıözü Mahallesi girişinde bulunan köprünün demir korkuluklarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ile Çerkeş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında demirleri çaldığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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