Köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki 16 AIZ 674 plakalı otomobil, Kale Mahallesi'nde Mandıras ile Ankara Yolu caddeleri kesişiminde köprünün demir korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkuluğun üst parçası aracın ön kısmından girerek bagajından çıktı.

Otomobilde bulunan Sema Demir ile R.İ'nin yaralandığı kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alkollü olduğu belirlenen ve polis tarafından gözaltına alınan sürücü S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

