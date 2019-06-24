Köpürtmesi yok ama kendinizi milyoner gibi hissedeceğiniz kesin!

Yaz mevsimi geldi. Tatil sezonu açıldı. En iyi arkadaşlarınızla ve ailenizle tatil planları yapmanın zamanı geldi. Ama biraz dinlendirici ve keyifli bir tatil geçirmek istiyorsanız, her güzel şey gibi bunun da bir bedeli var. Neyse ki, zor kazanılan paranızı kaybetmeden tatilinizi eğlenceli geçirmenin yolları da mevcut. Gerçek bir sürat teknesi almak için hala yeterince zengin değilseniz bu şişme sürat teknesi ile o eksikliği doldurabilirsiniz.

Hepimiz bir yat veya sürat teknesi alamıyoruz. Ama neyse ki, şişme bot pazarının patlamasıyla, kesinlikle bu eğlenceden de geri kalmayacağız. Rahatlamanın yanı sıra siz ve tüm arkadaşlarınız, güneşli bir günün tadını çıkarmak için harika bir seçenek olan bu şişme sürat teknesiyle keyfinize keyif katabilirsiniz.

Bu sürat teknesi altı kişiye uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Teknede ayrıca şişirilmiş bir arka yüzme platformu, sekiz bardak tutucu, bir şişme koltuk sırası ve kolay montaj ve sökme için beş kol bulunuyor.

Ve en iyi yanı, içecekleriniz için dahili bir soğutucu bile var, böylece gününüzü daha da iyi geçirebilirsiniz.