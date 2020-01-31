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Kör kuyuya düşen kuzu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Muğla’nın Yatağan ilçesinde içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki kör kuyuya düşen kuzu Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgiye göre, Yatağan Yeşilbağcılar mahallesi Karamersin Ovası mevkisinde Önay Özman’a ait kuzu içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki taş duvar örme kuyuya düştü.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki kör kuyuya düşen kuzu Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı
Edinilen bilgiye göre, Yatağan Yeşilbağcılar mahallesi Karamersin Ovası mevkisinde Önay Özman’a ait kuzu içinde su bulunmayan 17 metre derinliğindeki taş duvar örme kuyuya düştü. Kuzu sahibinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliğine bilgi vermesi üzerine itfaiyeciler ip yardımı ile kuzuyu kuyudan kurtararak sahibine telsim ettiler.

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