YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 22:50 | Son Güncelleme

Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla ünlü Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne girdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koramaz Vadisi'nin, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne girdiğini açıkladı.

Bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, "Eşsiz değerlerimizden Koramaz Vadisi, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Geçici Listesi'ne girdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, 250 metreden bin 550 metreye kadar değişen rakımdaki vadi, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı yolları ve kuş cenneti Engir Gölü gibi birçok değere ev sahipliği yapıyor.

Bu eşsiz vadinin UNESCO'ya adaylığı için arkeologlar, mağara araştırmacıları, sanat tarihçileri ve birçok ilgili çalışma yapmıştı.

Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesinin desteğiyle Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) koordinesinde yapılan çalışmalar belgelenerek, 15 Nisan 2019'da Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
Anahtar Kelimeler:
Koramaz vadisi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Kaymakam Çiçek, trafik denetimine katıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:53
Öğle
12:43
İkindi
16:25
Akşam
19:23
Yatsı
20:45

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gonca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yalçın Kaymakam Güney ile pazar denetiminde

Başkan Yalçın Kaymakam Güney ile pazar denetiminde

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

Kayseri'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.