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Kore Gazisi askeri törenle uğurlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Hacı Hüseyin Sarıel, düzenlenen askeri törenle Bartın’da son yolculuğuna uğurlandı.Yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı Kore gazisi Hacı Hüseyin Sarıel dün akşam yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden 90 yaşındaki Hacı Hüseyin Sarıel, düzenlenen askeri törenle Bartın’da son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı Kore gazisi Hacı Hüseyin Sarıel dün akşam yaşamını yitirdi. Sarıel’in Türk bayrağına sarılı tabutu Çaycuma’da evinin önünde helallik alındıktan sonra Bartın’ın Kozcağız ilçesine bağlı Bedil köyüne getirildi. Burada düzenlenen öğle namazına müteakip düzenlenen askeri törenin ardından Kore gazisi Sarıel, aile mezarlığında toprağa verildi.

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