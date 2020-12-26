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Kore Gazisi Bekel son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN HABERLERİ  | 26.12.2020 12:32 | Son Güncelleme

Aydın’da hayatını kaybeden Kore Gazisi Bayram Ali Bekel, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi sakinlerinden Kore Gazisi 90 yaşındaki Bayram Ali Bekel, ilerleyen yaşına bağlı hastalıklar dolayısıyla hastanede tedavi görüyordu.

Aydın’da hayatını kaybeden Kore Gazisi Bayram Ali Bekel, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi sakinlerinden Kore Gazisi 90 yaşındaki Bayram Ali Bekel, ilerleyen yaşına bağlı hastalıklar dolayısıyla hastanede tedavi görüyordu. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Bekel düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Bekel için Yavuzköy Mahallesi Şemsi Ahmet Paşa Cami’nde düzenlenen cenaze törenine, Aydın Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler başta olmak üzere sevenleri katıldı. Kore Gazisi Bekel, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Yavuz Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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