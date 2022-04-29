YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kore gazisi Hannan Oğurlu Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Hannan Oğurlu Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

29.04.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore gazisi Hannan Oğurlu Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hannan Oğurlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Kore gazisi Oğurlu, dün evinde vefat etti.

Oğurlu'nun naaşı, Alaaddini Osmani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle Kilis Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Oğurlu'nun yakınları, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğunTescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun
Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ettiAntalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:33
Öğle
12:34
İkindi
16:19
Akşam
19:25
Yatsı
20:47
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.