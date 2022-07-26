Kore mutfağından ballı tarif: Yakgwa! Yakgwa nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Geleneksel bir bayram tatlısı olan yakgwanın köklü bir tarihi bulunuyor. Genellikle krizantem çiçeği şeklinde hazırlanan bu tatlıyı ikinci defa hazırlamak isteyebilirsiniz. İşte yakgwanın tarifi ve malzemeleri...

YAKGWA MALZEMELERİ

1 buçuk su bardağı un

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Bir tutam tuz

4 yemek kaşığı su

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için :

2 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı bal

2 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tatlı

3-4 damla limon suyu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAKGWA TARİFİ

Un, tarçın, kabartma tozu, zencefil tozu ve tuzu bir kaba alın. Bal, portakal suyu, susam yağı ve suyu da farklı bir kaba alıp harmanlayın. Ardından toz karışıma ilave edin ve ele yapışmayacak kıvamda hamur elde edin.

Hamuru kalın olmayacak şekilde açarken zemine un serpiştirmeyi unutmayın. Şekilli hamur kalıplarını bastırarak hamurları kesin. Kızartacağınız tavaya yağ koyun ve yağ biraz kızdıktan sonra hamurları önlü arkalı kızartın.

Şerbeti hazırlamak için şerbet malzemelerini tencerede 20 dakika boyunca kaynatın. Şerbet ılıdığında fırın tepsisine şerbeti dökün. Kızartılan tatlıları şerbetin içine kıyarak bekletin. Sonrasında hamurları diğer yüzüne çevirerek biraz daha bekletin. Şerbeti içine iyice emecek kadar beklemesi yeterli. Bu işlemin süresi yaklaşık yarım saattir. Afiyet olsun...

