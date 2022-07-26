YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kore mutfağından ballı tarif: Yakgwa! Yakgwa nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kore mutfağından ballı tarif: Yakgwa! Yakgwa nasıl yapılır, malzemeleri neler?

26.07.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeğin ardından çay saatinizde tüketebileceğiniz farklı bir tat arıyorsanız bu tarif tam size göre... Ballı kurabiye olan yakgwa, Kore mutfağından geliyor. Peki yakgwa nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

Kore mutfağından ballı tarif: Yakgwa! Yakgwa nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Geleneksel bir bayram tatlısı olan yakgwanın köklü bir tarihi bulunuyor. Genellikle krizantem çiçeği şeklinde hazırlanan bu tatlıyı ikinci defa hazırlamak isteyebilirsiniz. İşte yakgwanın tarifi ve malzemeleri...

YAKGWA MALZEMELERİ

1 buçuk su bardağı un
3 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı portakal çiçeği suyu
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Bir tutam tuz
4 yemek kaşığı su
Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için :

2 yemek kaşığı toz şeker
6 yemek kaşığı bal
2 su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tatlı
3-4 damla limon suyu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Kore mutfağından ballı tarif: Yakgwa! Yakgwa nasıl yapılır, malzemeleri neler?

YAKGWA TARİFİ

Un, tarçın, kabartma tozu, zencefil tozu ve tuzu bir kaba alın. Bal, portakal suyu, susam yağı ve suyu da farklı bir kaba alıp harmanlayın. Ardından toz karışıma ilave edin ve ele yapışmayacak kıvamda hamur elde edin.

Hamuru kalın olmayacak şekilde açarken zemine un serpiştirmeyi unutmayın. Şekilli hamur kalıplarını bastırarak hamurları kesin. Kızartacağınız tavaya yağ koyun ve yağ biraz kızdıktan sonra hamurları önlü arkalı kızartın.

Şerbeti hazırlamak için şerbet malzemelerini tencerede 20 dakika boyunca kaynatın. Şerbet ılıdığında fırın tepsisine şerbeti dökün. Kızartılan tatlıları şerbetin içine kıyarak bekletin. Sonrasında hamurları diğer yüzüne çevirerek biraz daha bekletin. Şerbeti içine iyice emecek kadar beklemesi yeterli. Bu işlemin süresi yaklaşık yarım saattir. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erik marmelatı nasıl yapılır?Erik marmelatı nasıl yapılır?
Ebru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifiEbru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifi
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salman'dan çok konuşulacak sözler: Yaşadıklarım beni Tanrı tanımaz yaptı

Salman'dan çok konuşulacak sözler: Yaşadıklarım beni Tanrı tanımaz yaptı

Gündem olan sitem: "Utanmıyor musunuz bu halinizden!"

Gündem olan sitem: "Utanmıyor musunuz bu halinizden!"

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi!

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla büyüledi!

Yemeklerin daha lezzetli olması için bakın ne yapmak gerekiyormuş!

Yemeklerin daha lezzetli olması için bakın ne yapmak gerekiyormuş!

Sıcaktan bunaldığınız her an yapmak isteyeceksiniz

Sıcaktan bunaldığınız her an yapmak isteyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.