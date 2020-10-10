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Körfez belediyesi bütçe görüşmesi yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2021 yılı bütçesinin görüşülmesi için ikinci kez toplandı.

Körfez Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2021 yılı bütçesinin görüşülmesi için ikinci kez toplandı. 2021 yılı bütçesi 237 milyon 900 bin lira olarak belirlendi.
Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Başkan Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirilen ve tek gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Oy çokluğu ile 2021 yılı bütçesi 237 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Başkan Şener Söğüt, bütçenin yüzde 40’lık bölümünün yatırımlar için ayrıldığını belirtti. Meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi sonrasında sorulara cevap veren ve bütçe ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, “237 milyon 900 bin liralık bütçe Körfez ölçeğindeki bir ilçe için gerçekten önemli. Bir önceki yılki bütçeye göre yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Bu yıl hakikaten çok güzel projeleri ilçemizle buluşturacağız. Geçtiğimiz 1,5 yıllık süreçte önemli ve ciddi projeleri tamamladık. Mevcutları bitirirken, bunlara yenilerini de ekledik. Şimdi yeni projeler için çalışmalarımız başlıyor. Hep birlikte Körfez’in ihtiyaçları doğrultusunda altlıklarını hazırladığımız projeleri tek tek hayata geçireceğiz” dedi.
Konuşma sonrasında bütçe içerisindeki maddeler oylandı.

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