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  4. Körfez Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz ekmek

Körfez Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz ekmek

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, çölyak hastaları için her perşembe günleri Halk Ekmek Satış Noktaları’nda glutensiz ekmek ve un satışı gerçekleştirecek.Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan çölyak hastalarının istek ve taleplerini yerine getirmek adına önemli bir adım attı.

Körfez Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz ekmek

Körfez Belediyesi, çölyak hastaları için her perşembe günleri Halk Ekmek Satış Noktaları’nda glutensiz ekmek ve un satışı gerçekleştirecek.
Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan çölyak hastalarının istek ve taleplerini yerine getirmek adına önemli bir adım attı. Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ve yönetiminin ziyareti sonrasında Başkan Şener Söğüt, gerekli adımların atılacağını belirtmiş ve talimatı verdi. Bu doğrultuda çalışma yürüten Körfez Belediyesi Halk Ekmek yetkilileri, glütensiz ekmek, düşük proteinli glütensiz ekmek ve glütensiz un satışı gerçekleştirecek. Dernek aracılığı ile ilçe genelindeki çölyak hastalarına ulaşan Körfez Belediyesi yetkilileri, her hafta Salı gününe kadar sipariş ve talepleri alacak, gerekli tedarik sağlanarak Körfez Belediyesi’nin halk ekmek satış noktalarından Perşembe günü ürünleri vatandaşlara ulaştıracak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ülkemizde pek tanınmayan ama gluten hassasiyeti nedeniyle sıkıntı çeken vatandaşlarımız var. Arpa, buğday, çavdar gibi tahıl ürünlerinde gluten maddesi mevcut. Bu madde bazı vatandaşlarımızda meydana getirdiği rahatsızlık nedeniyle her ekmeği tüketemiyor. Biz de onların hayatını daha da kolaylaştırmak adına gerekli adımları attık” dedi.

Körfez Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz ekmek

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