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Körfez Belediyesi’nden online deneme sınavı

19.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Körfez Belediyesi’nden online deneme sınavı

Körfez Belediyesi, sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere online sınav desteği sağlayacak.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı ile ilçe genelinde 8.

Körfez Belediyesi, sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere online sınav desteği sağlayacak.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı ile ilçe genelinde 8. sınıflarda okuyan ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’ye hazırlanan öğrenciler için Kazanım Değerlendirme Testi düzenlenecek. 21 Ocak Perşembe günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınava, Körfez’deki okullarda eğitim gören 8. Sınıf öğrencileri katılabilecek.
Sınava girmek isteyen tüm öğrenciler; Körfez Belediyesi internet sitesi üzerinden formu doldurarak giriş sağlayabilecek. İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan sınavda sözel bölüm saat 15.00’te başlayacak, 16.15’te sona erecek. Sayısal bölüm sınavı ise 16.30’da başlayacak ve 17.50’de sona erecek. Öğrencilere ilk oturumda 75 dakika, ikinci oturumda da 80 dakika süre tanınacak.
Deneme sınavında, LGS sınavında olduğu gibi 3 yanlış 1 doğruyu götürecek ve puanlamalar buna göre hesaplanacak. Sınav esnasında internet bağlantısının kesilmesi ve başka olumsuzluklar yaşanması durumunda ise yeniden oturum açılarak sınav süreci içerisinde tekrar giriş yapılabilecek.
Sınav sonrasında ise sonuçlara öğrenciler yine Körfez Belediyesi’nin web sitesi üzerinden ulaşabilecek. Çocuklara LGS sınavı öncesinde destek sağlamak adına düzenlenecek olan Kazanım Değerlendirme Testi’nde derece elde eden öğrencileri ise sürprizler bekliyor. Körfez Belediyesi tarafından derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilecek.

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