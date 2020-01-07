YURTHABER
  4. Körfez Belediyesi’nden taş duvar ihalesi

Körfez Belediyesi’nden taş duvar ihalesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından, İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi’nde beton tretuvar yapım işi için gerçekleştirdiği ihalede 10 firma teklif verdi.Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi’nde beton tretuvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi’nden taş duvar ihalesi

Körfez Belediyesi tarafından, İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi’nde beton tretuvar yapım işi için gerçekleştirdiği ihalede 10 firma teklif verdi.
Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı’na taş duvar yapımı, beton yol ve Nihal Atsız Caddesi’nde beton tretuvar yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Merkez bina ihale salonunda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Ersin Çöpoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, 10 firma katıldı. 374 bin 531 bin TL yaklaşık maliyet ile gerçekleştirilen ve kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede verilen en düşük teklif 262 bin 699 TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 358 bin 922 lira 40 kuruş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Darıca’da çocuklar İngilizce tiyatro izlediDarıca’da çocuklar İngilizce tiyatro izledi
2019 Dilovası’nda hizmet yılı oldu2019 Dilovası’nda hizmet yılı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:11
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Haluk Eczanesi
Korfez
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Merkez Eczanesi
Basiskele
Sevil Eczanesi
Izmit
Kemal Eczanesi
Gebze
Melek Eczanesi
Izmit
Nalan Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mustafa Ağırman peygamberlik öncesini anlattı

Mustafa Ağırman peygamberlik öncesini anlattı

Kocaeli’de çiftçilere 9 bin gezen tavuk desteği

Kocaeli’de çiftçilere 9 bin gezen tavuk desteği

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çalışmalar sürüyor

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabında çalışmalar sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.