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Körfez filmini incelediği makalesi birinci oldu

İZMİR HABERLERİ  | 04.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç.

Körfez filmini incelediği makalesi birinci oldu

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, bu yıl 9. kez düzenlenen Sekans Film Eleştirisi ve Çözümlemesi Yarışmasında, İzmirli yönetmen Emre Yeksan’ın Körfez filmini incelediği makalesi ile “Film çözümlemesi” dalında birinci oldu.
Film eleştirisi ve çözümlemesi alanında ürün veren amatör veya profesyonel yazarların ürünlerini değerlendirmek, sinema kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için Sekans Sinema Grubu tarafından iki kategoride düzenlenen 9. Sekans Film Eleştirisi ve Çözümlemesi Yarışması sonuçlandı. Yarışmada “Film Çözümleme” kategorisinde, Emre Yeksan’ın ilk uzun metraj filmi olan Körfez filminin çözümlemesi ile Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez, birinci oldu. Doç. Dr. Sönmez, “Körfez’de, yönetmen, dünyaya biraz da bugünkü ruh halimize yakın bir yerlerden bakmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Covid-19 salgını nedeniyle olduğuna benzer bir şekilde filmde İzmir Körfezi’ndeki bir akaryakıt tankeri yangınından sonraki kötü koku nedeniyle insanlar maske takmak zorunda kalıyor. Film, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın umut ve dayanışma mesajı veriyor. Koşullar ne olursa olsun, birlikte sevgi ve dayanışmanın mümkün olacağı mesajı etkileyici” dedi.
Filmin konusu ise şu şekilde:
“30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, ailesinin yanına İzmir’e döner. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir gemi kazası şehirdeki hayatı derinden sarsar. Kazanın ardından kimileri şehri terk ederken Selim bambaşka bir dünyayla karşılaşır.”

Körfez filmini incelediği makalesi birinci oldu

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