Körfez yeşil-siyaha büründü

Körfez Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluğa kavuşması sonrasında kenti yeşil-siyah bayraklarla donattı. Belediye binasına da 20 metrelik dev bayrak asıldı.

Körfez Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyon ilan edilmesi sonrasında kenti yeşil-siyah bayraklarla donattı. Belediye binasına da 20 metrelik dev bir bayrak asılırken, üzerinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün, “Şampiyon Kocaelispor’a Süper Lig yolunda başarılar dilerim” mesajı yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın mesajının yer aldığı bayraklarla birlikte kentin dört bir yanına Kocaelispor bayrakları asılırken, Körfez Belediyesi tarafından da belediye binası, Sarnıç Han gibi dev projelerin dış cepheleri ve kentin en işlek noktaları bayraklarla süslendi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kocaelispor hak ettiği Süper Lig’e kavuşacağına gönülden inanıyorum. Göreve geldiğimizde her zaman Kocaelispor’un yanında olacağımızı belirttik. Tesislerimizi tüm imkanlarıyla Kocaelisporumuzun hizmetine açtık. Eminim beklenen ve özlenen günlere de en kısa sürede kavuşacağız” dedi.

