Körfez’de kaldırımlar yeşil-siyah

İlçede sokakları Kocaelispor flamaları ile donatan Körfez Belediyesi Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne giden yollardaki kaldırımları yeşil-siyaha boyadı.

Körfez Belediyesi kentin dört bir yanını ‘Şampiyon Kocaelispor’ yazılı Kocaeli spor flamaları ile donattı. İlçede kaldırımlar da yeşil-siyaha boyandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne inen yollardaki kaldırımlar da yeşil-siyah oldu.

Belediye hizmet binası, ana cadde ve sokaklar ile kentin en işlek noktalarına dev Kocaelispor flamaları asan ve şampiyonluğu kutlayan Körfez Belediyesi’nin kaldırımları da yeşil-siyaha boyaması, vatandaşların da takdirini topladı.

