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Körfez’de kaldırımlar yeşil-siyah

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.07.2020 18:35 | Son Güncelleme

İlçede sokakları Kocaelispor flamaları ile donatan Körfez Belediyesi Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne giden yollardaki kaldırımları yeşil-siyaha boyadı.Körfez Belediyesi kentin dört bir yanını ‘Şampiyon Kocaelispor’ yazılı Kocaeli spor flamaları ile donattı.

Körfez’de kaldırımlar yeşil-siyah

İlçede sokakları Kocaelispor flamaları ile donatan Körfez Belediyesi Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne giden yollardaki kaldırımları yeşil-siyaha boyadı.
Körfez Belediyesi kentin dört bir yanını ‘Şampiyon Kocaelispor’ yazılı Kocaeli spor flamaları ile donattı. İlçede kaldırımlar da yeşil-siyaha boyandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne inen yollardaki kaldırımlar da yeşil-siyah oldu.
Belediye hizmet binası, ana cadde ve sokaklar ile kentin en işlek noktalarına dev Kocaelispor flamaları asan ve şampiyonluğu kutlayan Körfez Belediyesi’nin kaldırımları da yeşil-siyaha boyaması, vatandaşların da takdirini topladı.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Golcuk
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Darica
Mavi Eczanesi
Derince
Fatih Eczanesi
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Seymen Eczanesi
Golcuk
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