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Körfez’de kent mezarlıklarına bakım

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, ilçede bulunan kent mezarlıklarının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.İlçe genelinde özverili çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğine özen gösteriyor.

Körfez’de kent mezarlıklarına bakım

Körfez Belediyesi, ilçede bulunan kent mezarlıklarının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.
İlçe genelinde özverili çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğine özen gösteriyor. Mezarlıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli aralıklarla düzenli olarak temizleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, yeşil alanların ot biçimi yapılırken, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ise boyama ve onarım işleri gerçekleştiriyor. Körfez Belediyesi son olarak, Kirazlıyalı Kent Mezarlığı’nın çevre demirlerinin boyama işlemi gerçekleştirdi. Yıpranmış ve kötü durumda olan demirler, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamir edildikten sonra yeşil beyaz renge boyandı.

Körfez’de kent mezarlıklarına bakım

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