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Körfez’de yarım asırlık çiftçilere sürpriz

15.02.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Körfez Belediyesi ekipleri, evliliklerinde 50 yılını dolduran çiftçileri ziyaret ederek, Sevgililer Günü için hazırladıkları meyve sepetini hediye etti.Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü programı kapsamında, Körfez’de ikamet eden ve 50 yılı aşkın bir süredir evli olan asırlık çiftler evlerinde ziyaret edilerek, meyve sepetleri ikram edildi.Mutlu süren uzun evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve sevgiden geçtiğini belirten çiftler, gençlere evlilikte her iki tarafın da anlayışlı olması gerektiği nasihatinde bulundu.

Körfez Belediyesi ekipleri, evliliklerinde 50 yılını dolduran çiftçileri ziyaret ederek, Sevgililer Günü için hazırladıkları meyve sepetini hediye etti.
Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü programı kapsamında, Körfez’de ikamet eden ve 50 yılı aşkın bir süredir evli olan asırlık çiftler evlerinde ziyaret edilerek, meyve sepetleri ikram edildi.
Mutlu süren uzun evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve sevgiden geçtiğini belirten çiftler, gençlere evlilikte her iki tarafın da anlayışlı olması gerektiği nasihatinde bulundu. Aynı zamanda çiftler, hediyeler için Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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