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Körfez’in gençlerine kamp ödülü

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.07.2020 15:31 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle, okullarında başarılı olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilere kamp programı düzenlendi.Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına giren Körfez’in başarılı öğrencileri, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programla streslerini attı.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle, okullarında başarılı olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilere kamp programı düzenlendi.
Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına giren Körfez’in başarılı öğrencileri, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programla streslerini attı. Spor antrenörlerinin eşlik ettiği programda, yürüyüş yapıldı. Öğrenciler, 10 kilometrelik parkurda, trekking keyfini hep birlikte yaşadı. Alihocalar Köyü’nde bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen organizasyonda, trekkingden, okçuluğa kadar birçok farklı alanda eğlenceli aktivite yapıldı. Gün sonunda ise, yakılan kamp ateşinde şarkılar ve türküler söylendi. Yürüyüş parkurunun tamamlanmasının ardından, Alihocalar Köyü’nde bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü’nde devam eden programda, Körfezli gençler profesyonel ekiplerden tarafından verilen eğitimde hem ata bindi, hem de okçuluk eğitimi aldı.

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