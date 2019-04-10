Mynet Trend

Korku filmi gibi! 20 yaşındaki kadının gözünden canlı arılar çıkarıldı

orkun.inanc orkun.inanc
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 00:39 | Son Güncelleme

Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden küçük bal arıları çıkarıldı.

Korku filmi gibi! 20 yaşındaki kadının gözünden canlı arılar çıkarıldı

StraitTimes'ın haberine göre, Tayvan'da Fooyin Üniversite Hastanesi'ne şiddetli ağrı ve yaşarma şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki kadının mikroskopla incelenen göz çukurunda, dört küçük bal arısının bacaklarını oynattığı görüldü.

Doktor Hung Çi-ting, kadının göz çukurunda gözyaşıyla beslenen arıları cerrahi müdahaleyle dışarı çıkardığını ifade etti.

Arıların kadının gözüne, bir akrabasının mezarındaki otları temizlerken girdiği, kadının toz kaçtığını sandığı gözünü suyla temizlediği, ancak ağrının dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi. (AA)

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattıKomadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Minik Özge kendisine hayran bıraktıMinik Özge kendisine hayran bıraktı
Genç kadın tacizcileri iki yumrukla yere serdiGenç kadın tacizcileri iki yumrukla yere serdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tayvan Fooyin Üniversite Hastanesi Arı

En Çok Okunan Trend Haberler

'Çığır açan gizem' bugün açıklanacak! Bir dönüm noktası olabilir

'Çığır açan gizem' bugün açıklanacak! Bir dönüm noktası olabilir

'Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım'

'Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım'

Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan minik Özge, alkışlandı

Minik Özge kendisine hayran bıraktı

Genç kadın tacizcileri iki yumrukla yere serdi

Genç kadın tacizcileri iki yumrukla yere serdi

Kar yağışıyla mutlu olan teyzeler güldürdü

Videoları sosyal medyada olay oldu

Arkadaşını izlerken büyük şok yaşadı

Arkadaşını izlerken büyük şok yaşadı

Eğer gazınızı uzun süre içinizde tutarsanız ne olur?

Eğer gazınızı uzun süre içinizde tutarsanız ne olur?

Güvenlik kamerasını fark edince çaldığı ayakkabıyı attı

Güvenlik kamerasını fark edince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.