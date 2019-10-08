Korkunç olay! Bacağındaki çapa makinesi ile hastaneye kaldırıldı

Önceki gün Ahlatlıburun köyünde yaşanan olayda, çapa makinesi ile bahçesini çapalamakta olan Şaban Aydın, aniden bacağını makineye kaptırdı.

Kaza sonrası bacağına giren çapa makinesi, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından çıkarılamayınca yaralı vatandaş bacağındaki çapa makinesinin bir parçası ile ambulansa bindirildi.

Bacağında parçalanmalar meydana gelen Aydın, hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA



