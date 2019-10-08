Mynet Trend

Korkunç olay! Bacağındaki çapa makinesi ile hastaneye kaldırıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, çapa makinesi ile bahçesini çapalarken ayağını makineye kaptıran 60 yaşındaki Şaban Aydın, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Korkunç olay! Bacağındaki çapa makinesi ile hastaneye kaldırıldı

Önceki gün Ahlatlıburun köyünde yaşanan olayda, çapa makinesi ile bahçesini çapalamakta olan Şaban Aydın, aniden bacağını makineye kaptırdı.

Kaza sonrası bacağına giren çapa makinesi, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından çıkarılamayınca yaralı vatandaş bacağındaki çapa makinesinin bir parçası ile ambulansa bindirildi.

Bacağında parçalanmalar meydana gelen Aydın, hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA


İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Uzmanlar uyardı: Atmosferin dengesi bozuldu Uzmanlar uyardı: Atmosferin dengesi bozuldu
Üçüz muzÜçüz muz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çapa makinesi Çanakkale

En Çok Okunan Trend Haberler

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Ve başladı! Yurdun yarısında etkili olacak

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dekolteli pozunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da çocuklar 'kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyor

'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar

Karadeniz'e sel ve heyelan uyarısı!

Uzmanlar uyardı: Atmosferin dengesi bozuldu

Mersin'de üçüz muz görenleri şaşırttı

Üçüz muz

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

İstanbul'da şoke eden görüntü!

Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.