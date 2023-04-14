Korkunç olay! Muz fiyatına tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı! Son sözleri ise olay oldu...

Gün geçtikçe dünya futbolundan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Tunus'ta meclisi fesheden Cumhurbaşkanı Kays Said hükümetine tepki gösteren 35 yaşındaki futbolcu Nizar Issaoui, ülke gündemine damgasını vurdu.

KENDİNİ ATEŞE VERDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Tunuslu futbolcu Nizar Issaoui, ülkedeki muz fiyatından şikayetçi olduğu için hakkında adli işlem yapılmasına tepki gösterdi ve kendini ateşe verdi. Tunusie Numerique'in haberine göre vücudunda 3. derece yanıklar oluşan futbolcu, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

"ARTIK GÜCÜM KALMADI"

Kendini yakmadan birkaç gün önce Facebook'tan bir paylaşımda bulunan Issaoui, kendisini ateşle ölüme mahkum ettiğini vurgulayarak, "Artık gücüm kalmadı, polis devleti bilsin ki cezam bugün infaz edilecek." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

TERÖRİSTLİKLE SUÇLANDI

Tunus medyasında yer alan haberlere göre Nizar Issaoui, kilosu 10 dinar olan muzu alamadığı için satıcıyla kavga etti ve şikayet için gittiği karakolda 'teröristlikle' suçlanarak hakkında işlem yapılmıştı.

Kariyeri boyunca İran dışına çıkmayan Issaoui, santrfor pozisyonunda görev yapıyordu. Ancak herhangi bir kulüple anlaşması bulunmuyordu.

