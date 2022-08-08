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"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"ne başvurular açıldı

08.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"ne başvurular açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Uzun Metraj Kurmaca Film Yarışması ve Belgesel Film Yarışması'na katılacak filmler için başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre "www.korkutatafilmfestivali.com" adresi üzerinden yapılabilecek başvurular, 5 Eylül'de sona erecek.

Birincisi geçen yıl İstanbul'da yapılan, yarışma bölümlerine Türkçe konuşan ülkelerden filmlerin katıldığı festival, 1- 5 Kasım tarihleri arasında "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Bursa'da gerçekleştirilecek.

Geçen yıl festivalde Türkçe ve lehçelerinin konuşulduğu geniş coğrafyadan kurmaca ve belgesel film yarışmaları düzenlenmiş, değişik bölümlerde toplam 42 film gösterilmişti.

Türk devletlerinden yaklaşık 160 sanatçının konuk olacak katıldığı festivalde, Türk Cumhuriyetleri arasında sinema iş birliğini gerçekleştirecek önemli adımlar atılmış, sinema destek fonu protokolünün imzalanması ve sinema zirvesinin geniş katılımlarla düzenlenmesi sağlanmıştı.

Yine aynı coğrafyadan filmlerin ve konukların katılacağı "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali", bu yıl da film yapım desteği ve onur ödüllerinin yanı sıra sinema okulu ve sinema zirvesi gibi yan etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak.

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