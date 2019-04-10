Mynet Trend

Korkutan an! Direğe çarptı baygınlık geçirdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarında Dubai'de kaydedilen bir futbol maçı sırasında yaşanan feci olay kameraya yansıdı. İkili mücadele sırasında saha kenarında bulunan direğe başını çarpan futbolcu baygınlık geçirdi. İşte herkesi korkutan o görüntü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir futbol karşılaşmasında, rakibinin omuz attığı futbolcu, sahanın kenarında bulunan demir direğe çarptı. Sert bir şekilde çarpan futbolcunun yardımına takım arkadaşları ve rakip takımın futbolcuları koştu. Yaşanan o anlarda çıkan ses de çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Futbolcunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

sporr

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattıYok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Trump gözünü bu kez dünyaca ünlü festivale dikti!Trump gözünü bu kez dünyaca ünlü festivale dikti!
Korkutan hortum böyle kaydedildiKorkutan hortum böyle kaydedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE futbol Direk Çarpma baygınlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlı yayında açıklanacak: İlk kara delik fotoğrafı

Canlı yayında açıklanacak: İlk kara delik fotoğrafı

Organları yanlış yerde olmasına rağmen, 99 yıl yaşadı

Organları yanlış yerde olmasına rağmen, 99 yıl yaşadı

Durdurulamıyor! Trump gözünü bu kez dünyaca ünlü festivale dikti!

Trump gözünü bu kez dünyaca ünlü festivale dikti!

Alanya'da çıkan hortum böyle görüntülendi

Korkutan hortum böyle kaydedildi

8 milyon dolara ada satın alan kişi hırsızlıkla suçlandı

8 milyon dolara ada satın alan kişi hırsızlıkla suçlandı

Bu fotoğraflara iki kez bakacaksınız!

Bu fotoğraflara iki kez bakacaksınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.