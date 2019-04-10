Korkutan an! Direğe çarptı baygınlık geçirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir futbol karşılaşmasında, rakibinin omuz attığı futbolcu, sahanın kenarında bulunan demir direğe çarptı. Sert bir şekilde çarpan futbolcunun yardımına takım arkadaşları ve rakip takımın futbolcuları koştu. Yaşanan o anlarda çıkan ses de çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Futbolcunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.





