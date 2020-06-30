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Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi’nin adı değiştirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 30.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan Kız İmam Hatip Lisesi’ne Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün kararıyla, öğretmenlik yaptığı Antalya’da geçirdiği trak kazasında hayatını kaybeden Hasan Özdemirci’nin ismi verdidi.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli Kaymakamlığı’na gönderilen yazıda, valilik yazısıyla okulun mevcut adının, ’Hasan Özdemirci Kız İmam Hatip Lisesi’ olarak değiştirilmesinin talep edildiği belirtildi.

Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi’nin adı değiştirildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan Kız İmam Hatip Lisesi’ne Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün kararıyla, öğretmenlik yaptığı Antalya’da geçirdiği trak kazasında hayatını kaybeden Hasan Özdemirci’nin ismi verdidi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Korkuteli Kaymakamlığı’na gönderilen yazıda, valilik yazısıyla okulun mevcut adının, ’Hasan Özdemirci Kız İmam Hatip Lisesi’ olarak değiştirilmesinin talep edildiği belirtildi. Yazıda, "Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi adının, ’Hasan Özdemirci Kız İmam Hatip Lisesi’ olarak ilgi ve yönetmenlik olarak valilik talebi doğrultusunda değiştirilmesinin uygun olacağı uygun göründü” ifadeleri kullanıldı.

Hasan Özdemirci kimdir?
Korkuteli’nde yıllarca imam hatip lisesinde öğretmenlik görevini sürdüren Özdemirci, ilçe gençliğinin kalkınmasında manevi kanaat önderliği yaptı. Birçok öğrenci yetiştiren Özdemirci, öğretmenlik yaptığı Antalya’da trafik kazası geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Korkuteli Kız İmam Hatip Lisesi’nin adı değiştirildi

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