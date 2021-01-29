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Korkuteli’nde aşçı çırağı yetiştirme kursu açıldı

29.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Korkuteli’nde aşçı çırağı yetiştirme kursu açıldı

Antalya Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Aşçı Çırağı Yetiştirme” Kursu açıldı.

Antalya Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Aşçı Çırağı Yetiştirme” Kursu açıldı. 178 saat sürecek olan ve Ümran Yumakoğulları tarafından verilecek Aşçı çırağı kursuna 16 kursiyer katılıyor.
178 saat sürecek olan kursta kursiyerlere hijyen kurallarına uygun olarak yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme işlerinde aşçıya yardımcı olacak şekilde eğitim verildiği bildirildi. Kursiyerlerin eğitimde, kişisel bakım, işe hazırlık, bulaşık yıkama, çöp atımı, besin öğeleri ve grupları, sebzeleri pişirmeye hazırlık, sebze garnitürleri, temel çorbalar, yumurta pişirme, basit tatlılar, uluslararası özel çorbalar, soslar, patates garnitürleri, etlerin hazırlanması, et yemekleri, balık ve su ürünleri, salata ve salata sosları, krema, sos ve şuruplarla ilgili bilgiler aktarıldığı kaydedildi.
Açacakları kurslarla özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve meslek öğrenmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, “Kurs için müracaatlar halen devam ediyor. Özellikle çalışmayan gençleri meslek öğrenebilmeleri ve farklı alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için bu kurslara davet ediyoruz” dedi.

Korkuteli’nde aşçı çırağı yetiştirme kursu açıldı

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