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Kornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybetti

30.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kornea nakli olan kameraman, uğradığı saldırı sonucu görme yetisini kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da trafikte tartıştığı kişilerce darbedilen kameraman Ercan Yüksel, geçen yıl kornea nakli yapılan gözüne aldığı darbe nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Belediyesinin basın biriminde çalışan Yüksel ve mesai arkadaşlarının içinde bulunduğu araca 28 Ocak Cuma günü arkadan gelen kamyonet çarptı.

Kazanın ardından iki araçtakiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında darbedilen Yüksel, hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Yüksel'in, geçen yıl kornea nakli olan gözünden aldığı darbe nedeniyle görme yetisini yüzde 90 kaybettiği bildirildi.

Yüksel, gazetecilere, olay günü yaşadıklarını anlattı.

İçinde bulundukları araca arkadan gelen kamyonetin çarptığını belirten Yüksel, "Olayın şokuyla arabadan indik, önce kendimizi bir kontrol ettik 'bir şeyimiz var mı?' diye. Dışarıda bağrışmalar duyduk. Bize çarpan kamyonetten çıkan 3 kişi bize hakaret etmeye başladı. Biz telkin etmemize rağmen bize saldırgan tavırlarla üzerimize yürüdüler. O anda şoföre saldırıyorlardı, sonra bana saldırdılar. Gözümden ameliyatlı olduğumu söyledim. Kaçmak zorunda kaldım ama beni yakaladı, gözüme yumruk attı." dedi.

Bu arada kavga anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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