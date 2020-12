Korona günlerinde beslenme

“Bir orta boy kivi günlük alınması gereken c vitaminin tamamını karşılıyor”

Kovid döneminde tüketilmesi gereken besinlerle ilgili bilgi veren Uzman diyetisyen Büşra Atmaca, “Vücudumuzun temel yapı taşları proteinlerdir, vücut direncimizi koruyabilmek için kaliteli protein bakımından zengin; yumurta, et, balık öğünlerimizde yer vermeli, özellikle kuru baklagilleri tüketmeye özen göstermelisiniz. Vücudunuzun tüm yaşamsal faaliyetlerinin en önemli kahramanın su , atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olmak için 2,5-3 litreye yakın su içmeyi ihmal etmemeliyiz. Bilinçsizce tüketilen karışım kürlerden ve vitamin ilaçları karaciğerinizi yoracağınızı vücut savunmanızı azaltacağınızı unutmamalı, karaciğerinize iyi gelecek; enginar, ıspanak, brokoli ve zerdeçalı günlük beslenme programınıza mutlaka ekleyin. Korona virüs tedavisinde oldukça önemli olan C vitamini yönünden zengin mevsim meyvesi olan kiviyi her gün tüketmeye özen gösterin. 1 orta boy kivi günlük alınması gereken c vitaminin tamamını karşılıyor. İyi bir boğaz antiseptiği olan adaçayından veya öksürüğünüze iyi gelecek kekik çayından her gün bir fincan tüketebilirsiniz. Unutmamalısınız ki vücudunuz bu virüse karşı ilk defa savunuyor ve güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacı var. Faydalı tek bir besinin olmadığı, tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmeye dikkat ederek, ev içinde küçük egzersizlerle hareket etmeye özen göstermelisiniz" şeklinde konuştu.