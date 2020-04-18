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Korona günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.04.2020 09:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ Şarköy’de Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi Din Görevlileri, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.Şarköy’de, bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşarak alışveriş yapan, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayan, resmî iş ve işlemlerinde yardımcı olan Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi Din Görevlileri, bir yandan da sokak hayvanları için doğaya yem bırakıyorlar.Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların fazla dışarı çıkmaması ve sokak hayvanlarının dışarıda fazla yiyecek bulamaması üzerine sokak hayvanları için doğaya yem bırakan din görevlileri, aynı zamanda vatandaşları ve hayır severleri insanlara karşı olduğu gibi hayvanlara karşı da daha duyarlı olmaya davet etti.

Tekirdağ Şarköy’de Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi Din Görevlileri, sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Şarköy’de, bir yandan korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşarak alışveriş yapan, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayan, resmî iş ve işlemlerinde yardımcı olan Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi Din Görevlileri, bir yandan da sokak hayvanları için doğaya yem bırakıyorlar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların fazla dışarı çıkmaması ve sokak hayvanlarının dışarıda fazla yiyecek bulamaması üzerine sokak hayvanları için doğaya yem bırakan din görevlileri, aynı zamanda vatandaşları ve hayır severleri insanlara karşı olduğu gibi hayvanlara karşı da daha duyarlı olmaya davet etti.

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