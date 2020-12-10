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Korona mağduru servis şoförlerine bin 375 liralık destek

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 10.12.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafına bin 375 liralık destek verdiklerini açıkladı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mayıs ve Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları’nda öğrenci servisi esnafına yönelik 2020 - 2021 hat ruhsatlarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alınmıştı.

Korona mağduru servis şoförlerine bin 375 liralık destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafına bin 375 liralık destek verdiklerini açıkladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mayıs ve Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları’nda öğrenci servisi esnafına yönelik 2020 - 2021 hat ruhsatlarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alınmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ayrıca araç başına bin 375 liralık destek sağlandığını belirtti. Başkan Güngör, “Bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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