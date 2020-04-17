YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Korona mücadelesinde beslenme ve market alışverişi

Korona mücadelesinde beslenme ve market alışverişi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Diyetisyenler Derneği koronavirüste beslenme hakkında bildirgeler yayımladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu bu bildirgelerdeki öne çıkan başlıkları özetledi. Diyetisyen Tanoğlu, raf ömrü uzun gıdaları tercih etmemiz gerektiğinin önemle altını çizdi.

Korona mücadelesinde beslenme ve market alışverişi

Pandemik bir virüs olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde biz bireylere hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmek dışında düşen en önemli görev bağışıklığımızı güçlü tutmak. Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek spesifik bir gıda yoktur diyen Diyetisyen Maria Tanoğlu ; "Sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirerek bu virüse karşı kendinizi koruyabilirsiniz” dedi.

Diyetisyen Tanoğlu söz konusu bildirgeyi şöyle anlattı:

"Karantina uygulamalarında sağlıklı beslenme önemlidir ve sağlıklı beslenme dengeli bir market alışverişiyle başlar. Alınacak gıdaların besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması önemlidir. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan açıdan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır."

ALIŞVERİŞ YAPARKEN BESLEYİCİ RAF ÖMRÜ UZUN GIDALAR TERCİH EDİN

Alınacak gıdaların besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmek için alışveriş yaparken alacağınız gıdaların sağlıklı tabak modeline uygun içerikte olmasına özen gösterin."

SAĞLIKLI TABAK MODELİNE GÖRE BESLENİN

Dikkat etmeniz gereken en önemli şey öğünlerde tükettiklerinizin yeterli ve dengeli olması. Bunun için Sağlıklı tabak modeli size referans olacaktır.
Sağlıklı tabak modeline göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden (Çiğ ya da pişmiş sebze olabilir) diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden(çorba da tam tahıllı ürünlere dahildir!) ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) oluşması önerilmektedir Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı/tereyağı kullanılması önerilmektedir.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİ ÖN PLANDA TUTUN

İçinde bulunduğumuz mevsim düşünüldüğünde uzun süre dayanabilecek bazı sebzelere karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz örnek verilebilir. Özellikle narenciye grubu, kivi gibi meyveler ve maydonoz , kırmızı / yeşil biber bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bunların tüketimine ağırlık verilmelidir.Mümkünse öğünlerin yanında taze limon sıkılmış sebze tüketilmeli ve günde 2-3 adet meyve yemeye özen gösterilmedir.

KURU BAKLAGİLLERİN TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir gıda grubudur. Ayrıca kuru baklagiller önemli bir bitkisel protein kaynağıdır. Yeşil/ kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilirler. Pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır. Konserve olarak da alınabilecek bu ürünlerin mutlaka evde hazırlanması önerilmektedir.

HAFTADA EN AZ 2 DEFA BALIK TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Zengin omega 3 içeriği ve bağışıklığı güçlendirme özelliği nedeniyle haftada 1-2 defa balık tüketin. Balığın tazesinin bulunamadığı durumlarda donmuş veya konserve ton balığı alternatiflerinin karantina durumlarına karşı evde bulundurulması önerilebilir.

HER GÜN YETERLİ MİKTARDA PROTEİN ALIN

Kırmızı et, tavuk eti ,balık eti dışında yumurta ve peynir çeşitleri de uzun süre dayanabilen kaliteli hayvansal protein kaynaklarıdır. Hatta yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olma özelliğine sahiptir. Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerekmektedir.

PROBİYOTİK- PREBİYOTİK TAKVİYESİ YAPIN

Bunun için yoğurt/ayran, turşu , sirke gibi bağışıklık sistemini destekleyici mikroorganizmalardan zengin gıdaları tüketmeye özen gösterin:

Kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler,(beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler)

İşlenmiş et ürünleri(şarküteri)

Aşırı tuz içeren besinlerden (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.)

Enerji içeriği yüksek alkollü içecekler (Bu gibi içecekler; vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği, uyku problemlerine yola açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca kısıtlı olmalıdır.)

ETLERİNİZİ VE YEMEKLERİNİZİ İYİ PİŞMİŞ ŞEKİLDE TÜKETİN

Yemek hazırlarken temizlik ve iyi pişirmek önemlidir. Korona virüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemlidir.

KORONA SÜRECİNDE EKMEK VE TAHIL ÜRÜNLERİ

Ekmek bizim toplumumuz için vazgeçilmez bir gıda olma özelliğine sahip.Bu süreçte evlerde ekmek türleri denenmeye başlandı.Ekmekleri dondurucuda ve dolapta muhafaza etmek dayanıklılığını arttıracaktır. Market alışverişi yaparken pirinç, bulgur, makarna, yulaf gibi uzun raf ömürlü tahıl ürünlerinin yanı sıra ekmek yerine geçebilecek grissini /galeta /wasa veya etimek tarzı ürünlerde tercih edilebilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Mutfakta yapılan en büyük hata! Kimse farkında değil ama...Mutfakta yapılan en büyük hata! Kimse farkında değil ama...
Bu mevsimde ağzınıza bile sürmeyin! Neden mi?Bu mevsimde ağzınıza bile sürmeyin! Neden mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüse karşı beslenme, koronavirüse karşı önlem,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Bu kürler akciğerdeki zehri temizliyor! Tere ve keçiboynuzu...

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor!

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor!

Sık sık acıkanlar için: Gece tüketildiğinde kilo aldırmayan yiyecekler

Sık sık acıkanlar için: Gece tüketildiğinde kilo aldırmayan yiyecekler

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağışıklık sistemini zayıflatan 10 beslenme hatası

Faydalı sanıyorduk ama öyle bir etkisi çıktı ki...

Hindistan cevizi sütü faydaları nelerdir?

Günde bir bardak tüketmek enfeksiyonlara karşı koruyor!

Mutfakta yapılan 12 hata

Mutfakta yapılan en büyük hata! Kimse farkında değil ama...

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor! İşte o ekmek tarifleri...

Bu 4 farklı ekmek tarifini herkes sır gibi saklıyor

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor! Kiraz ve elma...

Bu besinler dikkatli tüketilmediğinde ölüme sebep oluyor!

Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.