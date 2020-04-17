Korona mücadelesinde beslenme ve market alışverişi

Pandemik bir virüs olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde biz bireylere hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmek dışında düşen en önemli görev bağışıklığımızı güçlü tutmak. Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek spesifik bir gıda yoktur diyen Diyetisyen Maria Tanoğlu ; "Sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirerek bu virüse karşı kendinizi koruyabilirsiniz” dedi. Diyetisyen Tanoğlu söz konusu bildirgeyi şöyle anlattı: "Karantina uygulamalarında sağlıklı beslenme önemlidir ve sağlıklı beslenme dengeli bir market alışverişiyle başlar. Alınacak gıdaların besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması önemlidir. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan açıdan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır." ALIŞVERİŞ YAPARKEN BESLEYİCİ RAF ÖMRÜ UZUN GIDALAR TERCİH EDİN Alınacak gıdaların besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmek için alışveriş yaparken alacağınız gıdaların sağlıklı tabak modeline uygun içerikte olmasına özen gösterin."

SAĞLIKLI TABAK MODELİNE GÖRE BESLENİN Dikkat etmeniz gereken en önemli şey öğünlerde tükettiklerinizin yeterli ve dengeli olması. Bunun için Sağlıklı tabak modeli size referans olacaktır.

Sağlıklı tabak modeline göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden (Çiğ ya da pişmiş sebze olabilir) diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden(çorba da tam tahıllı ürünlere dahildir!) ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) oluşması önerilmektedir Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı/tereyağı kullanılması önerilmektedir. SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİ ÖN PLANDA TUTUN İçinde bulunduğumuz mevsim düşünüldüğünde uzun süre dayanabilecek bazı sebzelere karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz örnek verilebilir. Özellikle narenciye grubu, kivi gibi meyveler ve maydonoz , kırmızı / yeşil biber bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bunların tüketimine ağırlık verilmelidir.Mümkünse öğünlerin yanında taze limon sıkılmış sebze tüketilmeli ve günde 2-3 adet meyve yemeye özen gösterilmedir.

KURU BAKLAGİLLERİN TÜKETİMİNİ ARTIRIN Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir gıda grubudur. Ayrıca kuru baklagiller önemli bir bitkisel protein kaynağıdır. Yeşil/ kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilirler. Pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır. Konserve olarak da alınabilecek bu ürünlerin mutlaka evde hazırlanması önerilmektedir. HAFTADA EN AZ 2 DEFA BALIK TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN Zengin omega 3 içeriği ve bağışıklığı güçlendirme özelliği nedeniyle haftada 1-2 defa balık tüketin. Balığın tazesinin bulunamadığı durumlarda donmuş veya konserve ton balığı alternatiflerinin karantina durumlarına karşı evde bulundurulması önerilebilir. HER GÜN YETERLİ MİKTARDA PROTEİN ALIN Kırmızı et, tavuk eti ,balık eti dışında yumurta ve peynir çeşitleri de uzun süre dayanabilen kaliteli hayvansal protein kaynaklarıdır. Hatta yumurta anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olma özelliğine sahiptir. Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerekmektedir.