Korona salgını dağ kekiğine ilgiyi artırdı: Dağ kekiği faydaları nelerdir?

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Manisa’nın dağlık kesimlerinde bol miktarda yetişen ve halk arasında dağ kekiği ya da kara kekik olarak bilinen bitkiye koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ilgisi arttı. Dağların yamaçları başta olmak üzere yol kenarları ve düzlüklerde filizlenen dağ kekikleri vatandaşlar tarafından toplanıyor. Vatandaşlar, uzmanlar tarafından da önerilen kekikten çay yaparak ve yemeklerinde kullanarak faydalanıyor.

'KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI DİRENÇLİ TUTACAĞINA İNANIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Özcan Çetinkaya, köyünde özellikle dağ kekiğinin bol miktarda bulunduğunu ve kekiğin de insan sağlığına birçok fayda sağladığını dile getirdi.

Çetinkaya, çocukluğundan bu yana kekik topladığını belirterek, "Annemden, babamdan gördüm. Hala kara kekiğin toplamasını severek yapıyorum. Buraların kara kekiği oldukça meşhurdur. Zaten uzmanlar da birçok faydasının olduğunu söylüyor. Sağlık açısından çokça faydaları olan bu bitkinin koronavirüs salgınına karşı da bizi dirençli tutacağına inanıyoruz. Sağlığımızı bu şekilde korumaya çalışıyoruz” dedi.