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Korona salgını dağ kekiğine ilgiyi artırdı: Dağ kekiği faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Manisa’da kırsal kesimlerde bol miktarda yetişen ve halk arasında ‘dağ kekiği ya da kara kekik’ olarak bilinen şifalı bitki, koronavirüs salgınının olduğu bu günlerde yoğun ilgi görüyor.

Korona salgını dağ kekiğine ilgiyi artırdı: Dağ kekiği faydaları nelerdir?

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Manisa’nın dağlık kesimlerinde bol miktarda yetişen ve halk arasında dağ kekiği ya da kara kekik olarak bilinen bitkiye koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların ilgisi arttı. Dağların yamaçları başta olmak üzere yol kenarları ve düzlüklerde filizlenen dağ kekikleri vatandaşlar tarafından toplanıyor. Vatandaşlar, uzmanlar tarafından da önerilen kekikten çay yaparak ve yemeklerinde kullanarak faydalanıyor.

'KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI DİRENÇLİ TUTACAĞINA İNANIYORUZ'

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Mahalle sakinlerinden Özcan Çetinkaya, köyünde özellikle dağ kekiğinin bol miktarda bulunduğunu ve kekiğin de insan sağlığına birçok fayda sağladığını dile getirdi.

Çetinkaya, çocukluğundan bu yana kekik topladığını belirterek, "Annemden, babamdan gördüm. Hala kara kekiğin toplamasını severek yapıyorum. Buraların kara kekiği oldukça meşhurdur. Zaten uzmanlar da birçok faydasının olduğunu söylüyor. Sağlık açısından çokça faydaları olan bu bitkinin koronavirüs salgınına karşı da bizi dirençli tutacağına inanıyoruz. Sağlığımızı bu şekilde korumaya çalışıyoruz” dedi.

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Mahalle sakinlerinden Fadime Çetinkaya da, her yıl ilkbahar mevsimi geldiğinde kekik toplamak için köyün dağlarına gittiklerini ve bol miktarda kekik toplayarak eve döndüklerini anlattı. Kekiğin uzmanlar tarafından önerildiğini aktaran Çetinkaya, "Faydalı olduğu için akşamları kekik çayı yapıyoruz. Bazen de bazı bitkilerle karıştırıp içiyoruz. Yemeklerimizde kullanıyoruz. Korona da olduğu için bu bitkilerle bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

DAĞ KEKİĞİ FAYDALARI NELERDİR?

A vitamini açısından zengindir.
Antiseptik ve antibiyotik özelliğe sahiptir.
Öksürük ve soğuk algınlığı için gerçek bir şifadır.
Dağ kekiği yağı doğal bir antimiktobiyaldir.
Karvakrol içeriği sayesinde boğaz ağrısı için oldukça değerli bir kaynaktır.

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