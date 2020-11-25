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Korona tehdidine rağmen kadına şiddete tepki gösterdiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.11.2020 22:06 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ sebebiyle organize edilen yürüyüşte bildiriler okunup sloganlar atılırken bazı anlarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi.Gün kapsamındaki yürüyüş ve protesto öncesinde Espark önünde basın açıklaması okundu.

Eskişehir’de ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ sebebiyle organize edilen yürüyüşte bildiriler okunup sloganlar atılırken bazı anlarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi.
Gün kapsamındaki yürüyüş ve protesto öncesinde Espark önünde basın açıklaması okundu. Protestoya, kadın haklarını savunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından onlarca üye katılırken kadına yönelik şiddet ve tacizlere karşı sloganlar atıldı. Yetkililer, sosyal mesafenin korunması şartıyla yürüyüş yapılmasına izin vereceklerini belirtse de yürüyüş sırasında insanların mesafelerini korumadıkları görüldü.

Cinayete kurban giden kadınlar anıldı
Bu yıl 269 kadının öldürüldüğünü vurgulayan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istediklerini belirtti. Kalabalık adına bir basın açıklaması okuyan Ebru Özkan, “Genç kadınlar şiddetten kurtulmaya çalışıyor. Tıpkı Melek Aslan gibi. Şiddetten korunmak için koruma kararları aldırırken, geride kitapları kalıyor. Tıpkı Pınar Aslan, Zeynep Şenpınar gibi. Hepsi kendi ayakları üzerinde durmak, kendi kararlarını almak, eşitçe yaşamak istiyordu. Biz ölmek değil yaşamak istiyoruz” dedi.

Polis ekipleri yürüyüşe eşlik etti
Polis ekiplerinin önlem amaçlı eşlik ettiği yürüyüş sırasına Doktorlar Caddesi üzerinde bazı noktalarda durulup açıklamalara devam edildi. Suç işleyenlerin cezasız kalmaması gerektiğini ifade eden kadınlar, pankart açıp slogan attı. Yürüyüş, Adalar Porsuk Çayı’nda sonlandırıldı ve son açıklamalar yapıldı. Kalabalık, etkinliğin olaysız bir şekilde tamamlanmasının ardından dağıldı.

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