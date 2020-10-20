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Korona virüs denetimleri 7 gün boyunca merkez ve ilçelerde yapılacak

KARABÜK HABERLERİ  | 20.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Korona virüs salgını" konulu ek genelge kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Fuat Gürel Başkanlığında toplandı.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında İl Sağlık Müdürü Dr.

Korona virüs denetimleri 7 gün boyunca merkez ve ilçelerde yapılacak

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Korona virüs salgını" konulu ek genelge kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Fuat Gürel Başkanlığında toplandı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından ilimizdeki vaka artışı ve güncel veriler hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgiler verildi.
Toplantıda salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlerin uygulanmasına dair ‘takip’, ‘denetim’ ve ‘uyarı’ ekseninde mevcut durum analizi yapılarak, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirildi.
Bugünden itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda il merkezi ve tüm ilçelerde genel denetimler yapılacak.
Denetimlerde ekipler tarafından havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususları ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi yapılan denetimler esnasında vatandaşlara hatırlatılacak.
Toplantıda ayrıca, Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı alındı.

Korona virüs denetimleri 7 gün boyunca merkez ve ilçelerde yapılacak

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