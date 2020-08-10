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Korona virüs denetimleri kesintisiz sürüyor

BİLECİK HABERLERİ  | 10.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covit-19) salgınından en fazla vakanın görüldüğü ilçelerden biri olan Osmaneli’nden denetimleri kesintisiz sürüyor.Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan vatandaşlar dünyayı tehdit eden yaşam şeklini ve öncelikleri değiştiren korona virüse karşı Sağlık Bakanlığı ve Bilecik Valiliğinin almış olduğu kurallara harfiyen uymaya çalışıyor.

Korona virüs (Covit-19) salgınından en fazla vakanın görüldüğü ilçelerden biri olan Osmaneli’nden denetimleri kesintisiz sürüyor.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan vatandaşlar dünyayı tehdit eden yaşam şeklini ve öncelikleri değiştiren korona virüse karşı Sağlık Bakanlığı ve Bilecik Valiliğinin almış olduğu kurallara harfiyen uymaya çalışıyor. Bu işin asla hafife alınacak yanının olmadığı anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bir kişinin hatası tüm ilçenin riski demek. Bunun için herkesi uyarıyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak Başta kaymakamlığımız ve başhekimliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımızla önlemleri ve denetimleri,ilaçlamaları sürdürüyoruz. Bayramda yaşanan hareketliliğin yaratacağı riskleri ortadan kaldırmak için önlemleri arttırdık. Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve korona virüs bilim kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, belediyemiz ekiplerinin de içinde bulunduğu komisyon tarafından denetimleri sürdürüyoruz" dedi.

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